Итальянская компания Alfa Romeo отказалась от планов по выпуску модели Giulia в кузове «универсал».

Об этом журналистам рассказал директор по производству итальянского автопроизводителя Альфредо Альтавилла. По его словам, руководство компании посчитало нецелесообразным создание универсала Giulia, поскольку это создаст внутреннюю конкуренцию с кроссовером Stelvio.

«Мы решили не делать Giulia Sportwagon. Какой в этом смысл, если есть кроссовер Stelvio? С различными настройками этот автомобиль может удовлетворить потребности всех, кто в том числе хотел бы приобрести универсал Alfa Romeo», - прокомментировал решение руководства Альфредо Альтавилла.

Однако, семейство Giulia все же получит пополнение. Это будет модель в кузове «купе», которая будет носить название Giulia Sprint. В ее основу ляжет платформа Giorgio, которая ранее была использована в конструкции седана Giulia и кроссовера Stelvio. Под капотом автомобиля ожидается появление турбированного 2,9-литрового V6.

Модель уже сейчас позиционируется на мировом рынке как основной конкурент купе «большой тройки» немецких автопроизводителей – Audi A5 Coupe, BMW 4-Series Coupe и Mercedes-Benz C-Class Coupe. Официальная презентация итальянского купе состоится в рамках Международного автосалона в Женеве, весной текущего года.