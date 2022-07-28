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28 июл 2022

Alfa Romeo уже в следующем году может представить свой последний спорткар с ДВС

Alfa Romeo уже в следующем году может представить свой последний спорткар с ДВС
Автор фото: фирма-производитель

О новинке пока известно лишь то, что она получит мотор от седана Giulia

Речь идет о двигателе V6, который в зависимости от конфигурации может развивать до 540 лошадиных сил. К сожалению, это не официальная информация, а лишь слухи, которые подкрепляются заявлением главного дизайнера марки о том, что новинка будет иметь много отсылок к  Alfa Romeo 33 Stradale — её принято считать одной из самых красивых моделей в истории итальянской компании.

Концептуальный вариант новой модели Alfa Romeo планирует представить в 2023 году, а серийным суперкар станет к 2025-му.  К этому же году компания разработает свой первый полноценный электромобиль

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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