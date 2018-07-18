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18 июл 2018

Самый маленький Aston Martin превратили в суперкар

Самый маленький Aston Martin превратили в суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Субкомпактный хэтчбек Aston Martin Cygnet, он же перелицованная Toyota iQ, понадобился британцам, чтобы вписать свой модельный ряд в ужесточившиеся экологические требования. Но и его можно превратить в суперкар.

Микролитражку зачастую называют «пародией на Aston Martin» и даже «позором великого автопроизводителя». Да и покупателям он не нужен – за семь лет было продано всего 150 таких машин. Вернее, даже не продано, а раздарено в качестве «довеска» к спорткарам.

Но одному из клиентов захотелось и самый маленький и маломощный (под капотом 1,4-литровый двигатель мощностью 98 л.с.) автомобиль в линейке Aston Martin превратить в суперкар. Желание клиента закон, и за дело взялось отделение Q by Aston Martin, которое претворяет в жизнь самые смелые фантазии покупателей автомобилей британской компании.

Получившегося монстра создатели называют «ультимативным городским автомобилем» и преподносят как Cygnet с двигателем V8 от суперкара. Но на самом деле, это скорее Cygnet «натянули» на Aston Martin Vantage.

От него машина позаимствовала не только двигатель V8 объемом 4,7 литра (436 л.с.), но и платформу. Да, ее пришлось серьезно укоротить, но ширину колеи создатели решили не менять, потому на крыльях и появились гигантские расширители арок.

Машина из-за выросшего передка (иначе не получалось впихнуть двигатель) удлинилась на 700 мм до 3700 мм. В кузов вварен каркас безопасности. Салон стал двухместным: позади двух сидений Recaro от Vantage расположен бензобак. Любопытно, что при всех переделках Cygnet V8 оказался легче оригинала: 1375 против 1610 килограммов.

Разгон до «сотни» у маленького суперкара занимает 4,2 секунды против 4,8 секунды у Aston Martin Vantage. Максимальная скорость — 274 км/ч. Стоимость переделок и имя заказчика не разглашаются.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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