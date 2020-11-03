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3 ноя 2020

Aston Martin может лишить гиперкар Valhalla собственного V6 ради мотора Mercedes-AMG

Aston Martin может лишить гиперкар Valhalla собственного V6 ради мотора Mercedes-AMG
Автор фото: фирма-производитель

Гиперкар Aston Martin Valhalla могут укомплектовать силовым агрегатом Mercedes-Benz вместо двигателя, разработанного собственными силами

Доступ к гибридным и электрическим технологиям из Штутгарта заставил британцев переосмыслить стратегию развития. В линейке Aston Martin могут появиться электрифицированные модели. Ранее фирма таких автомобилей не выпускала. Уже через четыре года, по словам главы компании Тобиаса Моерса, доля Aston Martin с электрическим «довеском» должна составлять до 20% продаж компании, а общее число реализованных машин вырастет до 10 тысяч — то есть примерно вдвое по сравнению с показателями 2019 года.

Гибридная модификация появится, например, у кроссовера Aston Martin DBX — её выведут на рынок к 2023 году. А ещё тремя годами позже британцы планируют дать старт продажам полноценного электромобиля, который будет базироваться на соответствующей архитектуре компании Mercedes-Benz.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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