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21 ноя 2019

Aston Martin представил свой первый кроссовер

Aston Martin представил свой первый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

После 106 лет производства спорткаров Aston Martin наконец пришел к формату SUV

Если говорить о дизайне, то  фирменная передняя решетка не позволит спутать Aston Martin DBX с кроссовером другой марки. Сзади не составит труда провести параллель с Aston Martin Vantage, однако, на этом все сходства заканчиваются. В целом можно отметить, что облик кроссовера получился очень самобытным.

Если говорить о технике, то здесь британцы решили задействовать связи с Daimler AG. Под капотом нового кроссовера разместился мотор от Mercedes AMG - 4,0-литровая «восьмерка» с двойным турбонаддувом и мощностью в 550 лошадиных сил.  Немецкая сторона поделилась и 9-ступенчатым «автоматом» с раздаточной коробкой.  Любопытно, что в новом кроссовере используется собственная платформа, унифицированная с  спорткарами DB11 и DBS.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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