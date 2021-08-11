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11 авг 2021

Представлена Audi Q5 E-Tron

Представлена Audi Q5 E-Tron
Автор фото: фирма-производитель

Китайское Министерство промышленности опубликовало снимки товарной версии нового электрического SUV от Audi: на местный рынок он выйдет ближе к концу года под названием Q5 e-tron

Строго говоря, эта машина является полной копией глобального Q4 e-tron. Разница заключается лишь в кузовах, но техническая начинка у машин идентична.  Так базовая модификация кроссовера обладает 180-сильной силовой установкой. Старшие версии обладают 204-сильной и 300-сильной силовой установкой. Последняя, к слову, состоит из двух двигателей.

Ожидается при этом, что на все три модификации будут установлена лишь одна батарея на 70 кВТ.ч  Предполагаемый пробег может варьироваться от 450 до 550 километров в зависимости от мощности автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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