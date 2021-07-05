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5 июл 2021

Audi R8 возвращается в Россию

Audi R8 возвращается в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитый немецкий спорткар выйдет на российский рынок в 2022 году. Правда, какой-либо подробной информации здесь нет.  Не ясно даже – какие именно версии спорткара доберутся до нас…

Да, если взглянуть на автомобиль с глобальной точки зрения, то машина имеет аж шесть различных модификаций. Речь идет о спорткарах с двигателем на 540, 570 и 620 лошадиных сил. Машины могут иметь как полный, так и задний привод. Может разниться и тип кузова – спайдер или купе.

Наши коллеги из Motor предполагают, что на российский рынок выведут именно старшую модификацию -  с полным приводом и мотором на 620 лошадиных сил.  В то же время, само возвращение этой модели выглядит несколько странным решением. Дело в том, что текущее поколение спорткара  выпускается уже семь лет. Более того,  в Audi даже не скрывают, что текущая концепция R8 уже выработала всю перспективу, и потенциальный преемник модели будет абсолютно иным.

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