BMW отметила 50-летие 3 Series выпуском юбилейной M340i в ретро-цветах

BMW представила спецверсию 3 Series M340i xDrive 50 Jahre Edition. Юбилейная версия стала своеобразным мостом между поколениями, получив классические цвета кузова, каждый из которых связан с версиями от E21 до E90

В палитру вошли пять оттенков, включая красный Ruby Red, зеленый Boston Green и синий Avus Blue, которые ранее не предлагались для современных версий седана. Спецверсия отличается и оформлением интерьера, отделка которого предложена в светло-коричневой экокожи Tartufo и черными пластиковыми вставками Black Ivory. На кузове и в салоне есть памятные эмблемы с надписями 50 Jahre Edition.

M340i по-прежнему оснащена рядной турбированной «шестеркой» объемом 3,0 литра. Мощность – 386 л.с. и 540 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый «автомат». Привод – полный. Заявленный разгон до «сотни» – 4,1 секунды. Оценивается юбилейная версия от 76 375 долларов (6,2 млн рублей).