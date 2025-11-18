Автомобильный портал Motorpage
18 ноя 2025

BMW отметила 50-летие 3 Series выпуском юбилейной M340i в ретро-цветах

BMW отметила 50-летие 3 Series выпуском юбилейной M340i в ретро-цветах
Автор фото: фирма-производитель

BMW представила спецверсию 3 Series M340i xDrive 50 Jahre Edition. Юбилейная версия стала своеобразным мостом между поколениями, получив классические цвета кузова, каждый из которых связан с версиями от E21 до E90

В палитру вошли пять оттенков, включая красный Ruby Red, зеленый Boston Green и синий Avus Blue, которые ранее не предлагались для современных версий седана. Спецверсия отличается и оформлением интерьера, отделка которого предложена в светло-коричневой экокожи Tartufo и черными пластиковыми вставками Black Ivory. На кузове и в салоне есть памятные эмблемы с надписями 50 Jahre Edition.

M340i по-прежнему оснащена рядной турбированной «шестеркой» объемом 3,0 литра. Мощность – 386 л.с. и 540 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый «автомат». Привод – полный. Заявленный разгон до «сотни» – 4,1 секунды. Оценивается юбилейная версия от 76 375 долларов (6,2 млн рублей).

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 3-Series Touring 2020

У «Трёшки» BMW появится мощный дизель

19 февраля 2020
BMW 3 series 1998

BMW отзывает в России очень старые «трешки»

14 февраля 2020
BMW 3-Series 2019

BMW сделали волшебную кнопку

16 ноября 2018
BMW 3-Series 2019

Стали известны российские цены 3-й серии BMW

04 октября 2018
BMW 3-Series 2019

Новая «трёшка» BMW случайно рассекречена раньше времени

02 октября 2018
BMW 3-Series 2009

BMW отзывает машины из Китая

17 сентября 2018

 Новости BMW 3 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) технократ с претензией
Тест драйв
06 ноября 2025

Jaecoo J8
"Технократ с претензией"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход
Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 6 7