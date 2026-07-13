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13 июл 2026

Новый BMW X5 сохранит V8 и получит сразу несколько мощных версий

Новый BMW X5 сохранит V8 и получит сразу несколько мощных версий
Автор фото: фирма-производитель

Одной из главных особенностей кроссовера станет широкая гамма силовых установок, среди которых останется и двигатель V8. Причем восьмицилиндровый мотор достанется не только будущему X5 M

На старте продаж новый BMW X5 предложат с 3,0-литровым рядным турбированным шестицилиндровым двигателем в составе мягкогибридной системы. Такой агрегат развивает 394 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Позже линейку пополнит подзаряжаемый гибрид X5 50e xDrive мощностью 483 л.с., а также полностью электрический iX5 60 xDrive с двумя электромоторами суммарной отдачей 570 л.с.

В 2027 году BMW выпустит модификацию M Performance с двигателем V8. По предварительным данным, она получит название X5 M60 xDrive и будет оснащаться новой версией двигателя семейства S68. Ожидается, что его мощность превысит нынешние 523 л.с. Как и базовый мотор, новый V8 будет работать в составе мягкогибридной системы.

BMW X5 M, который предположительно дебютирует к концу следующего года, может получить совершенно иную силовую установку. Предполагается, что кроссовер оснастят подзаряжаемой гибридной системой, аналогичной той, что используется на BMW M5. В седане она развивает 717 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, а на BMW XM аналогичная установка выдает на 21 л.с. больше.
 

При написании новости использовалась информация:
Carbuzz

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