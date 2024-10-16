Генеральный директор BMW заявил, что ЕС необходимо поменять планы по электрификации до 2035 года

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал нереалистичными планы ЕС по отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году

Как заявил глава BMW, такой стремительный переход к полной электрификации катастрофически повлияет на европейскую автомобильную промышленность. Автопроизводителям придется полностью перестроить цепочку поставок материалов и компонентов. Поставщики лишатся клиентов, а компании будут терпеть убытки из-за плохого роста продаж электромобилей.

Единственным выходом из данной ситуации станет субсидирование индустрии со стороны властей. В противном случае, концерны будут вынуждены не следовать требованиям Еврокомиссии. Напомним, что ранее автопроизводители были предупреждены о штрафах в размере 15 млрд евро за несоблюдение доли продаж электрокаров.