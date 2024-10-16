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16 окт 2024

Генеральный директор BMW заявил, что ЕС необходимо поменять планы по электрификации до 2035 года

Генеральный директор BMW заявил, что ЕС необходимо поменять планы по электрификации до 2035 года

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал нереалистичными планы ЕС по отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году

Как заявил глава BMW, такой стремительный переход к полной электрификации катастрофически повлияет на европейскую автомобильную промышленность. Автопроизводителям придется полностью перестроить цепочку поставок материалов и компонентов. Поставщики лишатся клиентов, а компании будут терпеть убытки из-за плохого роста продаж электромобилей.

Единственным выходом из данной ситуации станет субсидирование индустрии со стороны властей. В противном случае, концерны будут вынуждены не следовать требованиям Еврокомиссии. Напомним, что ранее автопроизводители были предупреждены о штрафах в размере 15 млрд евро за несоблюдение доли продаж электрокаров.

При написании новости использовалась информация:
bloomberg

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