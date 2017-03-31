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31 мар 2017

Новый директор BMW Group Россия назначен

Новый директор BMW Group Россия назначен

Сегодня стало известно, что на пост генерального директора компании BMW Group Россия, который последние несколько лет занимала Елена Смирнова, назначили нового топ-менеджера. Им стал Максимилиан Келльнер, уже принявший полномочия

Максимилиан Келльнер имеет за спиной обширный, более чем тридцатилетний опыт работы на руководящих должностях, в том числе и в России. Так, например, с 2014 по 2016 год он занимал пост финансового директора BMW Group Россия, а до настоящего времени исполнял обязанности вице-президента BMW Group по подержанным автомобилям в штаб-квартире компании в Мюнхене.

По словам президента BMW Group в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке Хендрика фон Кюнхайма, Максимилиан Келльнер обладает всем необходимым опытом и знанием специфики российского автомобильного бизнеса.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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