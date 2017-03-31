Сегодня стало известно, что на пост генерального директора компании BMW Group Россия, который последние несколько лет занимала Елена Смирнова, назначили нового топ-менеджера. Им стал Максимилиан Келльнер, уже принявший полномочия

Максимилиан Келльнер имеет за спиной обширный, более чем тридцатилетний опыт работы на руководящих должностях, в том числе и в России. Так, например, с 2014 по 2016 год он занимал пост финансового директора BMW Group Россия, а до настоящего времени исполнял обязанности вице-президента BMW Group по подержанным автомобилям в штаб-квартире компании в Мюнхене.

По словам президента BMW Group в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке Хендрика фон Кюнхайма, Максимилиан Келльнер обладает всем необходимым опытом и знанием специфики российского автомобильного бизнеса.