В BMW рассказали об отношении клиентов к гигантским радиаторным решеткам

Руководитель проекта BMW X7 Питер Энрих заявил в беседе с Autocar, что целевая аудитория бренда «очень позитивно» восприняла радикальное обновление внешности некоторых моделей, в особенности появление гигантских решеток радиатора

Хотя вседорожник BMW X7 многие высмеивали за вызывающую решетку радиатора, Энрих считает, что команда дизайнеров флагманского кроссовера во главе с Андрианом ван Хойдонком «пошла по правильному пути», а клиенты «позитивно воспринимают» экстерьер модели. Топ-менеджер уверен, что покупатели BMW «не боятся автомобилей с сильным характером», поэтому команде дизайнеров не следует менять концепцию в угоду критикам.

В то же время Энрих заявил, что стилисты компании не собираются тиражировать выдающиеся радиаторные решетки на всей линейке BMW, поскольку у каждой модели есть собственный характер. Например, футуристичный дизайн может не подойти консервативному семейству 5 серии.