BYD представила мегаваттные зарядные станции: 400 км запаса хода всего за 5 минут

Китайская компания BYD представила зарядные станции для электрокаров с пиковой мощностью в 1000 кВт. Эти мегаваттные устройства способны “заправлять” электромобиль на 400 км всего за 5 минут. BYD планирует установить более 4000 таких станций по всему Китаю

Раннее владельцы автомобилей марки BYD жаловались на очень медленную зарядку батарей. Видимо, компания восприняла данную критику очень серьезно, если решила совершить небольшую революции в скорости зарядки аккумуляторов. Единственный нюанс заключается в том, что пополнить запас энергии от 1000-киловатной станции Megawatt Flash Charger получится только обладателям самого последнего поколения электрокаров BYD на платформе Super e-Platform. Сейчас такими автомобилями являются недавно представленные седан Han L и кроссовер Tang L. Таким образом, эти модели будут заряжаться почти также быстро, как это происходит при заправке машины с ДВС.

Мощная зарядная станция есть также у бренда Xpeng, но ограничена на 800 кВт. Для сравнения с другими конкурентами: NIO - 640 кВт, Li Auto (LiXiang) - 520 кВт и Tesla - 500 кВт. Однако остается важный вопрос о долговечности таких аккумуляторов, но об этом мы узнаем только спустя некоторое время.