Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2026

Chery не смог, но BYD сможет: Yangwang U8 тренируют для подъема на лестницу

Автор фото: фирма-производитель

Китайский автогигант BYD оказался в центре внимания после утечки видео с экстремальных испытаний нового внедорожника. В ролике закамуфлированный прототип уверенно преодолевает лабораторную копию знаменитой лестницы Тяньмэнь, известной как тысяча ступеней. Не так давно на этой лестнице другой китайский кроссовер Chery Fulwin X3L совершил неудачную попытку подъема и эпично скатился вниз, ломая древние ограждения

Судя по всему, утечку фотографий и видео с испытаний инициировал сам производитель. Вероятно, компания хочет продемонстрировать возможности своего внедорожника, но то ли не хочет рисковать выводить его на настоящую лестницу в горы Тяньмэнь, то ли местные власти после провального заезда Chery решили больше не пускать автопроизводителей для пиара своих моделей.

Справедливости ради, ступени на испытательной лестнице выполнены из стальных плит, которые обеспечивают меньшее сцепление, по сравнению с натуральным камнем, что делает задачу для автомобиля еще сложнее. Из других известных деталей: внедорожник совершил почти 1300 попыток подъема на момент записи видео.

Подтвержденной информации, что это именно Yangwang U8, нет. Узнать модель можно только по характерной форме кузова. Более того, U8 должны показать уже на этой неделе, и, возможно, все эти опубликованные фото и видео с испытаний являются уловкой для привлечения потенциальных покупателей.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

