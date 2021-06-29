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29 июн 2021

Автомобили Bentley научились писать музыку

Автомобили Bentley научились писать музыку
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley объявила о разработке уникальной технологии, которая позволит автомобилям создавать адаптивные саундтреки в режиме реального времени. 

Для создания композиций существует целая библиотека из сотен разных аудиоэлементов, Которые компилируются в отдельные треки. Любопытно, что весь аудиопоток может подстраиваться под «жизнь» автомобиля – разгон, торможение, переключение передач и так далее. Любопытно, но все исходные треки записывались музыкантами прославленной студии Abby Road.

Любопытно, но не так давно об аналогичном опционе заявили и в компании Porsche.  Речь идет о приложении Soundtrack My Life. «Он (саундтрек) состоит из самостоятельно сочинённых музыкальных элементов и является полностью адаптивным, так как приспосабливается под стиль вождения», — говорится в официальном сообщении. Правда, здесь подробности неизвестны.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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