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21 янв 2020

В Россию едет Cadillac XT6

В Россию едет Cadillac XT6
Автор фото: фирма-производитель

General Motors предложит на российском рынке среднеразмерный кроссовер Cadillac XT6, который выпускается с весны 2019 года. Машина получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) от Росстандарта

В табели о рангах этот автомобиль располагается на ступеньку ниже рамного внедорожника Escalade. Длина, ширина, высота XT6 составляют 5050, 1964 и 1784 мм соответственно, колесная база — 2863 мм. XT6 базируется на платформе C1XX, она же лежит в основе младшего кроссовера XT5.  Новинка, в зависимости от модификации, может быть как шестиместный, так и семиместный салон.

Если говорить о технической составляющей, то США данная модель оснащается 3,6-литровой атмосферной «шестеркой» мощностью 314 л.с., однако в России XT6 будет предлагаться с 2,0-литровой турбированной «четверкой», отдача которой составляет 200 л.с. Работать мотор будет с 9-скоростным «автоматом». Поставлять Cadillac XT6 в Россию начнут с американского завода General Motors.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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