Автомобильный портал Motorpage
22 сен 2025

Внедорожник Chery iCar Super V23, попавший в книгу рекордов Гиннеса, выходит на рынок

Внедорожник Chery iCar Super V23, попавший в книгу рекордов Гиннеса, выходит на рынок
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery расширила линейку iCar новой версией Super V23. Модель доступна в Китае от 122 800 юаней (1,4 млн рублей). В России стандартный iCaur V23 (бренд на зарубежных рынках носит немного другое название) должен дебютировать в 2026 году

Super V23 уже успел попасть в книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое восхождение на дюну высотой более 400 метров. Чтобы выполнить данное упражнение, внедорожнику потребовалось 2 минуты и 38 секунд.

Электрокроссовер предлагается в двух модификациях. Топовая версия с двумя электромоторами имеет суммарную мощность 449 л.с. и 490 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 100 км/ч — 4,5 с. Максимальный запас хода составляет 501 км. Переднеприводная версия комплектуется одним электромотором мощностью 252 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Она способна преодолеть до 550 км (по CLTC).

Габариты модели составляют: 4220/1915/1845 мм при колесной базе в 2735 мм. Из внедорожных характеристик заявлены: углы съезда и въезда по 41 и 43 градуса соответственно и возможность преодоления брода до 600 мм.

Внутри имеется 15,4-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и цифровая приборка, работающие на чипе Snapdragon 8155. От стандартного iCar V23 версию Super отличают красные вставки в салоне и специальная кнопка Boost на руле (кратковременно увеличивает скорость). Также модель оснащена комплексом водительских ассистентов Falcon 500 ADAS с 22 датчиками по всему периметру кузова.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Chery начала продавать новый гибридный седан Fulwin A9L с запасом хода до 2000 км

09 июля 2025

Chery представил очередной суббренд и перелицованный Chery Tiggo 8 Pro

24 апреля 2025
Chery QQ концепт

Chery вернет линейку QQ для электрических хэтчбеков

07 апреля 2025
Chery Little Ant

Chery оснастит бюджетные электромобили системой автопилота

25 февраля 2025
Chery Fengyun A9

Chery готовит новый флагманский гибридный седан Fengyun A9

14 февраля 2025
Chery Tiggo 8 Pro Max

В Китае начинаются предпродажи нового гибридного Chery Tiggo 8 Pro Max с запасом хода более 2000 км

13 января 2025

 Новости Chery

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"
Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой
Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"
Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность
Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"

Написано новостей:

3 6 3 6 8