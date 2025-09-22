Внедорожник Chery iCar Super V23, попавший в книгу рекордов Гиннеса, выходит на рынок

Компания Chery расширила линейку iCar новой версией Super V23. Модель доступна в Китае от 122 800 юаней (1,4 млн рублей). В России стандартный iCaur V23 (бренд на зарубежных рынках носит немного другое название) должен дебютировать в 2026 году

Super V23 уже успел попасть в книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое восхождение на дюну высотой более 400 метров. Чтобы выполнить данное упражнение, внедорожнику потребовалось 2 минуты и 38 секунд.

Электрокроссовер предлагается в двух модификациях. Топовая версия с двумя электромоторами имеет суммарную мощность 449 л.с. и 490 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до 100 км/ч — 4,5 с. Максимальный запас хода составляет 501 км. Переднеприводная версия комплектуется одним электромотором мощностью 252 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Она способна преодолеть до 550 км (по CLTC).

Габариты модели составляют: 4220/1915/1845 мм при колесной базе в 2735 мм. Из внедорожных характеристик заявлены: углы съезда и въезда по 41 и 43 градуса соответственно и возможность преодоления брода до 600 мм.

Внутри имеется 15,4-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и цифровая приборка, работающие на чипе Snapdragon 8155. От стандартного iCar V23 версию Super отличают красные вставки в салоне и специальная кнопка Boost на руле (кратковременно увеличивает скорость). Также модель оснащена комплексом водительских ассистентов Falcon 500 ADAS с 22 датчиками по всему периметру кузова.