Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max выходит на российский рынок

Компания Chery представила на российском рынке обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Автомобилю доработали внешний облик, салон, но мотор остался прежним

Отличить новинку можно по бамперам с диагональными хромированными элементами, оформленными в стилистике гибридной “семерки”, а также по решетке радиатора с более крупными “бриллиантами”. Помимо этого обновленной модели достались иные 18-дюймовые колесные диски. Салон стал выглядеть более минималистично. Исчезла отдельная панель климат-контроля, “горячие” клавиши стали сенсорными, переделан контроллер КПП, а также изменилась форма цифрового кластера, объединяющего 12,-дюймовую “приборку” и мультимедийную систему той же диагонали. Кроме того, автомобилю доработали отделку и добавили в комплектацию вариант с коричневой экокожей.

Под капотом расположилась 1,6-литровая “турбочетверка” мощностью 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 9,7 с. Максимальная скорость - 190 км/ч. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод может быть как передний, так и полный.