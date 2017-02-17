Chevrolet Corvette получил новую версию для российского рынка

Пресс-служба российского представительства американской компании Chevrolet сообщает о начале приема заказов на новую модификацию спорткара Corvette в нашей стране.

Новая модификация американского спорткара под названием Grand Sport является, по сути, более динамичной версией Corvette Stingray, однако при этом обладает меньшей массой потребляет значительно меньше топлива, чем версия Corvette Z06. Внешне новинку можно будет отличить от стандартного Corvette по трековому аэродинамическому обвесу и увеличенным задним крыльям.

Под капотом Corvette Grand Sport установлен бензиновый V8 с рабочим объемом 6,2 литра и отдачей в 466 л.с. (620 Нм). Как утверждают в компании, спорткар с таким силовым агрегатом способен с места набрать первые 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Для того, чтобы справится с таким двигателем, британские инженеры доработали тормозную систему и систему охлаждения трансмиссии, сделав их, фактически, аналогами систем, установленных на Z06.

Кроме того, новинка в комплектацию новинки входит адаптивная подвеска Magnetic Ride Control, в конструкции которой были использованы новые пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и электронный дифференциал повышенного трения eLSD. Весь этот комплекс позволяет автомобилю выдерживать боковые перегрузки в 1.05 g.

Для удобства водителя управляющая электроника Corvette Grand Sport имеет пять пресетов настроек (Weather, Eco, Tour, Sport и Track), благодаря которым можно адаптировать автомобиль практически к любым дорожным условиям.

Российским клиентам компании Chevrolet Corvette Grand Sport будет предложен в комплектации Heritage Package, которая позволит будущему владельцу выбрать любое сочетание цветовой схемы кузова и материалов отделки салона. Начальная стоимость такого автомобиля составляет 7 500 000 рублей.