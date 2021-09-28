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28 сен 2021

Когда выйдет заряженный Chevrolet Corvette?

Когда выйдет заряженный Chevrolet Corvette?
Автор фото: фирма-производитель

Компания Chevrolet опубликовала первое официальное фото без камуфляжа суперкара Corvette в заряженной версии Z06. Премьера спорткара назначена на конец этого месяца

Так, давайте сразу определим, чем  Z06 будет отличаться от обычного «Корвета» помимо двигателя и прочих технических компонентов.  Во-первых, сразу в глаза бросается  новый боди-кит.  Бампера, пороги, сплиттеры – здесь все новое. Забавный факт – у автомобиля нет антикрыла. Впрочем, в Chevrolet заявляют, что у спорткара прекрасные показатели по аэродинамике. Впрочем, когда в сеть «утекли» фотографии тестовых прототипов, то спойлер на машинах был виден, так что, скорее всего, он будет входить в пакеты дополнительного оборудования.

Теперь переходим к самому интересному -  к двигателям. Официальных заявлений по силовой установке еще не было. На уровне слухов ходит информация о появлении модифицированной версии 5,5-литрового V8 от гоночного Corvette C8.R, которая сможет развивать до 626 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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