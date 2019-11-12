Новый Corvette стал самым быстрым в истории

Динамические характеристики Corvette C8 удивили заводских инженеров и руководство марки

Согласно официальным данным, Chevrolet Corvette Stingray с опциональным пакетом Z51 разгоняется с места до 60 миль в час (96,56 километров в час) за 2,9 секунды и преодолевает четверть мили за 11,2 секунды, развивая скорость 195 километров в час. Если не учитывать опциональный пакет, то разгон станет медленнее, правда, всего лишь на одну десятую секунды. Забавно, но стандартный спорткар имеет увеличенную максимальную скорость в 198 километров в час, что достигается более обтекаемой формой кузова.

Теперь поговорим о реакциях. Дело в том, что цифры намного превзошли ожидания разработчиков. Хотя 6,2-литровый мотор LT2 обладает точно таким же рабочим объёмом, что и агрегат LT1 на прошлом поколении. Кстати, до клиентов автомобили доберутся с очень большой задержкой - лишь в феврале следующего года, и даже этот срок ставится под сомнение – причиной тому послужила длительная забастовка работников концерна GM.