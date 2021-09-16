В России запустились продажи нового Chevrolet Trailblazer

Знаменитый внедорожник начала нулевых превратился в симпатичный кроссовер с малообъемными моторами и нетипичной для американских автомобилей трансмиссией – вариатором! Цены на новинку стартуют с отметки в 2049000 рублей

Давайте сразу разберемся с агрегатами автомобиля. Итак, под капотом располагается трехцилиндровый мотор 1.3 с турбонаддувом, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. Да, мотор работает в паре с вариатором, но это касается лишь переднеприводных версий. На полноприводных кроссоверах уже работает традиционный 6-ступенчатый автомат.

Что касается оснащения, то в базе машина будет прилично упакована. Комплектация предусматривает шесть подушек безопасности, задние парктроники, мультимедийную систему, подогрев передних сидений, электронный круиз-контроль и кондиционер с датчиками влажности. Кроме того, в стандартное оснащение Trailblazer входит пакет для «плохих» дорог, который включает стальную защиту картера.