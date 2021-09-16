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16 сен 2021

В России запустились продажи нового Chevrolet Trailblazer

В России запустились продажи нового Chevrolet Trailblazer
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитый внедорожник начала нулевых превратился в симпатичный кроссовер с малообъемными моторами и нетипичной для американских автомобилей трансмиссией – вариатором! Цены на новинку стартуют с отметки в 2049000 рублей

Давайте сразу разберемся с агрегатами автомобиля. Итак, под капотом располагается трехцилиндровый мотор 1.3 с турбонаддувом, мощность которого составляет 150 лошадиных сил.  Да, мотор работает в паре с вариатором, но это касается лишь переднеприводных версий. На полноприводных кроссоверах уже работает традиционный 6-ступенчатый автомат.

Что касается оснащения, то в базе машина будет прилично упакована.  Комплектация предусматривает шесть подушек безопасности, задние парктроники,  мультимедийную систему, подогрев передних сидений, электронный круиз-контроль и кондиционер с датчиками влажности. Кроме того, в стандартное оснащение Trailblazer входит пакет для «плохих» дорог, который включает стальную защиту картера.

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