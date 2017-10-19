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19 окт 2017

Российские Ford Mondeo оказались опасными: найдена проблема с тормозами

Российские Ford Mondeo оказались опасными: найдена проблема с тормозами
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford объявила об отзыве седанов Mondeo, проданных в России с января по сентябрь этого года для проверки электромеханического стояночного тормоза. Так как им машины оснащены уже в базовой комплектации, речь идет о сервисной кампании в отношении всех проданных за этот период автомобилей. Правда, их не так много — всего 297 штук.

В сообщении компании, направленном в Росстандарт говорится о том, что причинной стал дефект неполного разъединения задних тормозов при начале движения. Это может привести к повышению температуры задних тормозных колодок и ускоренному износу фрикционного материала. Также снижается сила зажима, действующая на электронный стояночный тормоз. А если не придерживаться инструкции по пользованию стояночным тормозом при включенной передаче на заглушенном автомобиле, то он может откатиться назад.

В рамках сервисной кампании на всех отзываемых автомобилях будут перепрограммированы модули антиблокировочной тормозной системы. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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