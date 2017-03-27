Стало известно, что на аукцион Mecum Auctions будет выставлен редкий лот – уникальное купе Ford Mustang первого поколения, оснащенное шестицилиндровым двигателем объемом 2,8, мощность которого составляет 106 л.с.

Организаторы аукциона надеются выручить за него немалую сумму, ведь это второй экземпляр, имеющий серийный номер 00002, выпущенный в первой, предсерийной партии.

К слову, ее объем был весьма солидным и составлял 150-180 автомобилей, но до наших дней из полутора сотен выпущенных автомобилей дожили единицы. Именно этим организаторы аукциона и объясняют предположения установки нового рекорда стоимости автомобилем семейства Mustang.

Сегодня же рекордсменом по цене считается Shelby GT 500 Super Snake 1967 года с V8 двигателем объемом 7 литра, за который четыре года назад отдали более 1,3 миллиона долларов.