Названа дата начала производство нового рамного внедорожника Ford

Возрожденный внедорожник Ford Bronco начнут собирать на заводе в Мичигане в марте-апреле следующего года

Одна из важнейших новинок Ford последнего времени — внедорожник Bronco — отправится в серийное производство весной следующего года. Об этом сообщает издание Motor1, которое обратило внимание на соответствующий пост на форуме Bronco6G. В сообщении утверждается, что сборка модели начнется в марте следующего года. Официального подтверждения этой информации пока нет. В случае, если эти данные окажутся верными, продажи машины на местном рынке стартуют в мае или начале июня.

Новинку можно будет приобрести в трех- и пятидверных модификациях. Автомобиль построили на платформе Т6 от пикапа Ranger. Дизайн новинки получил черты классической модели, которая выпускалась еще в 1960-х. Клиренс Bronco равен 294 мм. В Ford считают такой показатель рекордным для этого класса автомобилей.