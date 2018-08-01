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1 авг 2018

Ford F-150 Limited: роскошный интерьер и мощный двигатель

Ford F-150 Limited: роскошный интерьер и мощный двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Даже в США считают многолетний успех пикапов Ford F-Series феноменом. Ни одной модели даже близко не удалось приблизиться по популярности к этой модели. В прошлом году «голубой овал» обновил семейство F-150, которое сейчас обзавелось новой версией

Новый вариант получил название Limited. Пикап получил двигатель от «заряженной» версии Raptor. Это 3,5-литровый V6 с турбонаддувом мощностью 450 л.с. Двигатель агрегатирован с 10-ступенчатым «автоматом».

Машина получила оснащение, которое больше подходит премиальным автомобилям, нежели утилитарным, по своему первоначальному предназначению, грузовичкам. Салон отделан дорогой натуральной кожей Camel Black, передние кресла получили поясничный упор и вышивку, подчеркивающую отношение к новой версии.

Также Ford F-150 Limited получил аудиосистему Bang&Olufsen, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, активный круиз-контроль и систему кругового видеообзора. В пакете безопасности появились система экстренного торможения перед препятствием и функция удержания пикапа в полосе.

Ford F-150 появится у дилеров осенью и будет стоить минимум 60 855 долларов. Это почти на семь тысяч больше, чем стоит комплектация Platinum, которая ранее была топовой.  Основные конкуренты машины, Chevrolet Silverado High Country и Ram 1500 Limited, стоят примерно на пять тысяч долларов дешевле.
 

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При написании новости использовалась информация:
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