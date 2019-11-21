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21 ноя 2019

Кроссовер Ford Mach-E нельзя называть «Мустангом»!

Кроссовер Ford Mach-E нельзя называть «Мустангом»!
Автор фото: фирма-производитель

Такое ощущение, что подобная ситуация была неизбежной. Обязательно должен найтись тот человек, который в пух и прах бы раскритиковал наименование нового кроссовера. Собственно, так и произошло

Американский журналист и знаток истории Ford Mustang Джимми Дисмор создал петицию с требованием убрать логотипы культового пони-кара с электрического кроссовера Mustang Mach-E. По мнению автоэнтузиаста, американский производитель совершил «колоссальную ошибку», ведь сама концепция электрокара не соответствует идее оригинальной модели. «Дело не столько в электрификации как таковой, сколько в использовании имени на чем-то, что не является пони-каром. Концепция — двухдверное купе с задним приводом, длинным капотом и посадочной формулой 2+2 — не соответствует ни одному кроссоверу на рынке» - заявляет  Дисмор.

Любопытно, что петиция господина Дисмора , что называется, «подняла бучу» -  ее уже поддержали владельцы пони-каров и многочисленные члены исторических клубов. Они выступили с резкой критикой такого вольного обращения с наследием компании и назвали оскорбительным использование имени Mustang на электрическом кроссовере. 

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