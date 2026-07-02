Ford пришлось вернуть 350 инженеров после того, как их заменила ИИ

Ford была вынуждена вернуть на работу 350 опытных инженеров после того, как заменила их искусственным интеллектом. Сообщается, что ИИ не смог достичь ожидаемых результатов

Как рассказал вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Чарльз Пун, компания ошибочно рассчитывала, что искусственный интеллект сможет самостоятельно обеспечить высокий уровень качества продукции после загрузки всех инженерных требований. По его словам, Ford недооценил значение опыта специалистов, которые участвовали в разработке автомобилей на протяжении многих поколений моделей. Именно поэтому автопроизводитель решил вернуть часть ранее уволенных сотрудников и привлечь дополнительных инженеров.

При этом их роль не ограничится проверкой качества автомобилей. Вернувшиеся специалисты должны передать накопленные знания молодым инженерам и помочь в обучении и доработке алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы в будущем система могла эффективнее выявлять производственные дефекты.

Сейчас Ford использует около 900 камер с элементами ИИ для контроля качества на производстве. После рекордного количества отзывных кампаний в 2025 году компания рассчитывает сократить их число в 2026 году.

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что возвращенные инженеры уже обеспечивают компании экономический эффект, который оценивается в сотни миллионов долларов. Несмотря на это, автопроизводитель не намерен отказываться от дальнейшего внедрения искусственного интеллекта и рассматривает опытных специалистов как ключевой элемент в совершенствовании цифровых систем контроля качества.