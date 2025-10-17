Автомобильный портал Motorpage
17 окт 2025

Ford расстается с редчайшим GT Heritage Edition из собственной коллекции

Автор фото: фирма-производитель

На аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле в этом году будет продан Ford GT Heritage Edition 2006 года. Этот суперкар из личной коллекции компании Ford, который был создан в честь победы марки на «24 часах Ле-Мана» в 1966 году. Всего было выпущено 343 таких экземпляра

Аукцион станет первым случаем, когда Ford продает машину прямо из своей коллекции Heritage Collection. Кузов автомобиля окрашен в культовый голубо-оранжевый цвет Gulf с белыми гоночными кругами с цифрой «9». Под капотом установлен компрессорный V8 объемом 5,4 литра. Мощность — 550 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Конкретно этот GT был третьим произведенным экземпляром в серии и использовался Ford в промо-мероприятиях. Пробег — всего 13 429 км, что делает его одним из самых «свежих» среди сохранившихся Heritage Edition. По оценкам экспертов, стоимость этого GT может превысить 1 млн долларов (около 80 млн рублей).

При написании новости использовалась информация:
motor1

