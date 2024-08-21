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21 авг 2024

На конкурсе элегантности сгорел концептуальный Ford Probe I 1979 года

На конкурсе элегантности сгорел концептуальный Ford Probe I 1979 года

Уникальный концепт-кар Ford Probe I 1979 года, созданный итальянской фирмой Ghia, был уничтожен во время пожара на конкурсе элегантности в Монтерее (США). Фотографии уничтоженного концепта были опубликованы мастерской Scott Grund for Company, которой и принадлежал автомобиль

Судя по информации, в момент возгорания Ford Probe I находился уже в трейлере и готовился возвращаться домой. К сожалению, огонь уничтожил практически все, сохранив только раму. Инженеры мастерской рассказали, что автомобиль восстановить уже невозможно, но в любом случае, они заберут “останки” на хранение.

Данный экземпляр был первым прототипом из пяти, созданных в период с 1979 по 1985 гг. Концепт отличался уникальной клиновидной формой, которая по задумке должна была стать эталоном в автомобилестроении в 80-е годы. Оснащался концепт 2,3-литровым 4-цилиндровым турбомотором.

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