Geely отзывает в России почти 18 тысяч седанов Emgrand из-за риска повреждения топливного бака

На этот раз под отзыв попали 17 736 седанов Geely Emgrand, реализованных с ноября 2023 года по сегодняшний день. Соответствующее сообщение опубликовал Росстандарт

Причина отзыва связана с топливной системой. Как поясняют специалисты, при определенных условиях клапан вентиляции в крышке горловины бака может работать некорректно. Это приводит к созданию отрицательного давления в системе. Если двигатель работает продолжительное время, то со временем топливный бак может деформироваться, как следует из заявления Росстандарта.

В рамках сервисной акции на всех затронутых автомобилях проверят крышку заливной горловины, систему вентиляции и сам бак. При обнаружении дефектов детали заменят бесплатно. Владельцев уведомят по телефону или электронной почте, а также они могут самостоятельно проверить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сверив VIN-номер на сайте Росстандарта.