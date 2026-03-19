Geely представила новую гибридную версию седана Starshine 8 с запасом хода 1725 км

Новая модификация получила название Voyager

Она отличается более энергоемкой батареей, запас хода которой на электротяге составит 225 км, а в гибридном режиме – 1725 км. Информации об изменениях в силовой установке нет, поэтому можно предположить, что модель сохранила прежнюю связку 1,5-литрового мотора мощностью 110 л.с. и электродвигателя на 211 л.с.

Кроме этого, версия Voyager получила задние кресла с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также выдвижные подставки для ног. Заявлено и обновление для медиасистемы Flyme Auto и комплексов систем помощи водителю.