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29 июл 2026

Honda готовит внедорожник на базе Accord

Honda готовит внедорожник на базе Accord
Автор фото: фирма-производитель

Сообщается, Honda готовит новую модификацию седана Accord с увеличенным дорожным просветом и гибридной силовой установкой. Премьера ожидается в 2029 году

Официальных изображений будущей модели на данный момент нет, однако весной Honda уже показала концептуальный седан с клиновидным кузовом и высоким клиренсом. Возможно, дизайн концепта во многом послужит основой для будущего «внедорожника». Пока только заявлено, что модель получит гибридную силовую установку нового поколения, которая также появится на следующих генерациях Honda Civic и CR-V.

Если проект получит зеленый свет, он станет идейным наследником Honda Accord Crosstour, который выпускался с 2010 по 2015 год. Тогда модель сочетала черты седана и кроссовера, однако не смогла добиться высоких продаж и была снята с производства. Производство модели может быть организовано на предприятии Honda в США.

При написании новости использовалась информация:
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