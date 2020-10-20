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20 окт 2020

Genesis откажется от производства гибридов в пользу электромобилей

Genesis откажется от производства гибридов в пользу электромобилей

Премиальный бренд Hyundai планирует пропустить один шаг на пути к нулевому выбросу и сразу приступить к созданию электрокаров

Компания Genesis, которая является премиальным брендом Hyundai, не намерена создавать гибридные машины. Вместо этого она планирует сразу переключиться к производству элетромобилей. Это следует из интервью гендиректора Genesis Motor America Марка Дель Россо.

Как правило, на пути к нулевым выбросам производители сначала пробуют создавать гибридные авто, то есть машины со смешанными источниками энергии. Это позволяет использовать как двигатель внутреннего сгорания, так и электродвигатель.

Однако Genesis планирует перескочить через этот этап и сразу приступить к производству электротранспорта. По словам Дель Россо, полностью электрические автомобили лучше всего отвечают современным требованиям. «Это как бы говорит, что за брендом стоит осознанность. Мы просто почувствовали, что сейчас важно сделать этот скачок и перейти к электрокарам», —заявил топ-менеджер.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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