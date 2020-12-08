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8 дек 2020

Рассекречены моторы для Genesis GV70

Рассекречены моторы для Genesis GV70
Автор фото: фирма-производитель

Бензин, дизель в сочетании с задним или полным выбором – выбор богат.  Доберется ли кроссовер до России - пока неизвестно

Бензиновых моторов два – первый - объемом 2.5 литра и мощностью в 304 лошадиных силы.  Второй – уже 3.5-литровый агрегат V6  на 380 лошадиных сил.  Есть и дизель 2.2 мощностью в 210 лошадиных сил. С трансмиссиями все проще  - она одна – 8-ступенчатый автомат.  Что касается полного привода, то на домашнем рынке автомобили будут доступны только с ним, но на других – возможно и заднеприводное исполнение.

Интересно, что кроссовер  получит адаптивную подвеску с электронным управлением с возможностью превентивного сканирования дорожного полотна. Кроме того в стандартное оснащение автомобиля войдет целая россыпь водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы с функцией автоматического перестроения. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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