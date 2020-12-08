Рассекречены моторы для Genesis GV70

Бензин, дизель в сочетании с задним или полным выбором – выбор богат. Доберется ли кроссовер до России - пока неизвестно

Бензиновых моторов два – первый - объемом 2.5 литра и мощностью в 304 лошадиных силы. Второй – уже 3.5-литровый агрегат V6 на 380 лошадиных сил. Есть и дизель 2.2 мощностью в 210 лошадиных сил. С трансмиссиями все проще - она одна – 8-ступенчатый автомат. Что касается полного привода, то на домашнем рынке автомобили будут доступны только с ним, но на других – возможно и заднеприводное исполнение.

Интересно, что кроссовер получит адаптивную подвеску с электронным управлением с возможностью превентивного сканирования дорожного полотна. Кроме того в стандартное оснащение автомобиля войдет целая россыпь водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы с функцией автоматического перестроения.