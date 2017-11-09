Концепт Hyundai Genesis G70 - Новый игрок

Марка Genesis, принадлежащая концерну Hyundai, начала продажи спортседана G70, нацеленного на конкуренцию с BMW 3-й серии, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class

Стильный четырехдверный автомобиль делит платформу с KIA Stringer и имеет габариты 4685х1850х1400 мм при колесной базе 2835 мм. Моторная линейка, включающая бензиновые турбомоторы объемом 2 л (252 л.с.) и 3,3 л (370 л.с.), а также 2,2-литровый 202-сильный дизель, позаимствована у KIA Stringer. Все моторы работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод может быть задним или полным. Салон G70 исполнен по премиальным лекалам. Над передней панелью возвышается 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы. В списке оснащения значатся адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений и кругового обзора, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками. В России Genesis G70 появится в первой половине 2018 года.