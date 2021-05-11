Genesis G70 превратится в универсал

До последнего момента G70 являл собой обычный среднеразмерный седан, однако, в Genesis решили расширить его форм-фактор

Да, корейский автопроизводитель готовится выпустить G70 в кузове универсал. Genesis даже выпустил несколько тизерных снимков по этому поводу. Строго говоря, новинка окажется не универсалом, а шутинг-брейком, на что намекает общий силуэт с покатой крышей. В то же время видно, что модернизация будет обходиться малой кровью - фактически, новыми деталями здесь будут только задние крылья, крыша и дверца багажника. В остальном – полная унификация с обычным седаном.

То же самое касается и двигателей. Новинка будет предлагаться с бензиновыми моторами 2.0 и 3.3. Оба с турбонаддувом. Также будет доступна и турбодизельная силовая установка – объем 2.2 литра.