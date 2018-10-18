Genesis G70 с трёхмерной графикой

Премьера G70 на родине бренда отметилась интересной новостью. В премиальном сегменте своих машин Hyundai представил первый автомобиль с действующей трёхмерной графикой

Пока 3D показывает только приборная панель. Здесь установлен датчик положения глаз водителя. Дисплей способен воспроизводить объёмное изображение приборов, подсказки водителю, информацию о системах в виде объёмных объектов.

На самом деле, автомобиль получил намного больше полезных инноваций и современных разработок в своём оснащении. Электропривод двери багажного отсека, электронный стояночный тормоз с автоматической блокировкой – далеко не полный перечень новшеств, включаемых в базовую комплектацию. Умный полный привод с распределением нагрузки между осями, предлагаемый в максимальной модификации G70 – тоже атрибут, доступный не многим брендам.

Однако, новостные агентства особо отмечают именно 3D графику приборного щитка машины. Насколько нужна эта функция потребителю – спорный вопрос (кстати, она отключается). Но факт первенства в этом вопросе уже принадлежит компании Ниссан.