Genesis проведет пересадку сердца модели G70

На смену нынешнему двухлитровому агрегату придет новый, более мощный двигатель рабочим объемом 2,5 литра

Как сообщает издание Car and Driver, мотор позаимствуют у заряженной Hyundai Sonata N-Line. Речь идет о 2,5-литровой наддувной «четверке», развивающей 294 л.с. и 420 Н•м крутящего момента. Этот мотор придет на смену нынешнему двухлитровому агрегату, выдающему 255 сил и 352 ньютон-метра. Предполагается, что новый двигатель станет доступен для седана в 2020 или 2021 году.

Есть вероятность, что со сменой мотора, модель может лишиться шестиступенчатой механической трансмиссии, что наверняка расстроит любителей драйва. Правда, объяснение такому решению есть - новый 2,5-литровый двигатель на данный момент работает исключительно с восьмидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.