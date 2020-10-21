Genesis раскрыл технические характеристики обновленного седана G70

В Южной Корее продажи новинки стартуют в ближайшее время, В других странах, в том числе и в России, машина появится в продаже в следующем году

Genesis полностью раскрыл технические характеристики обновленной версии компактного седана G70. Гамма моторов не претерпела изменений по сравнению с предшественником. Базовая версия новинки получила 2,0-литровый бензиновый мотор с отдачей 252 лошадиные силы. Также клиентам предложат 2,2-литровый дизельный агрегат мощностью 202 лошадиные силы. Топовым мотором стал 3,3-литровый бензиновый двигатель. Мощность агрегата составляет 270 лошадиных сил. Система выбора движения у автомобиля пополнилась новым уровнем Sport+. Кроме этого полноприводные седаны получили режим дрифта.

После обновления G70 получил двухэтажную переднюю оптику в стиле флагманского седана G90, ромбовидную решетку радиатора, новые бамперы и видоизмененные воздухозаборники. Также седан оснащается диффузором, патрубками выхлопной системы овальной формы и другим багажником.