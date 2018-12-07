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7 дек 2018

Каршерингу открыли парковки бизнес-центров

Каршерингу открыли парковки бизнес-центров

Интересно, что данную акцию запустили не операторы каршеринга, а автомобильный бренд Genesis. Разумеется, без самих сервисов здесь не обошлось -  на другой стороне  проекта выступает Яндекс Драйв

Дело в том, что в автопарк Яндекса, как раз входят модели Genesis. Если быть точным, то Genesis G70.  Теперь клиентам, которые будут брать в аренду эти автомобили, станут доступны парковки столичных бизнес-центров.  Кстати, их заявлено всего пять:  это деловые центры «Красный Октябрь», «Новоспасский», «Красная Роза», Центр дизайна Artplay и территория комплекса «Москва-Сити»

Собственно, на территории каждого центра будут созданы специальные зоны, которые обычным автомобилям будут недоступны. Любопытно, что ради пресечения возможных недопониманий со стороны парковочной администрации, на площадках будут находиться представители компании Genesis. Они же при необходимости помогут клиентам, расскажут о машине или даже организуют тест-драйв у дилера. Сам проект продлится до декабря, а по его итогам обе компании проанализируют результаты. В случае хорошей эффективности проект будет продолжен и территориально расширен.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Автостат

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