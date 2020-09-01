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1 сен 2020

Обновлённый седан Genesis G70 не получит новых моторов

Обновлённый седан Genesis G70 не получит новых моторов
Автор фото: фирма-производитель

В ходе рестайлинга самый доступный седан премиального бренда Genesis - G70 сохранит прежнюю моторную гамму

Как сообщает сайт Korean Car Blog, Возглавит моторную гамму седана 3,3-литровый турбированный V6. Двигатель  будет сопровождаться регулируемой выхлопной системой, добавляющей 3 лошадиные силы к отдаче, которая в итоге составит 373 л.с.

Сохранится у модели и дизельный мотор объёмом 2,2 литра. Отказ от исключения дизеля из моторной гаммы связан с намерением Genesis вскоре вывести на рынок Европы G70 в кузове универсал: такой новинке, по мнению производителя, больше подходит именно мотор на «тяжёлом топливе».

Ранее сообщалось, что после рестайлинга G70 может позаимствовать двигатели у старшей модели G80. Это новый четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,5 литра и V6 на 3,5 литра, развивающие 304 и 380 л.с. соответственно. Нового шестицилиндрового мотора седану не досталось, но у Genesis всё ещё остаётся возможность заменить нынешний двухлитровый агрегат на более крупный.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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