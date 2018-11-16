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16 ноя 2018

Российский «Автотор» наладил производство Genesis G70

Российский «Автотор» наладил производство Genesis G70
Автор фото: фирма-производитель

Корейский спортивный седан получил российскую прописку, как и его старшие братья. Напомним, что раньше «семидесятка» поставлялась к нам прямиком из Южной Кореи

Автомобили Genesis выпускаются на «Автоторе»  с октября 2016 года. Первой моделью, производство которой было освоено на калининградском предприятии, стал флагман Genesis G90. В январе 2017 года завод освоил выпуск Genesis G80. В июне 2017 года линейка была дополнена моделью G80 Sport c объемом двигателя 3,3 литра.

Недавно прописанная младшая модель будет собираться по принципу крупноузловой сборки.  Стоит отметить, что на российском заводе G70 будет собираться во всех комплектациях без исключения. Все модификации имеют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод с системой управления HTRAC, которая автоматически распределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожных условий. Отметим, что стоимость «корейской» версии седана начиналась с отметки в 1 999 000 рублей. Повлияет ли на стоимость  российская сборка - пока не известно.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Автовзгляд

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