Седан Genesis G70 обновился

Компактный заднеприводный седан Genesis G70, который является конкурентом BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class, вышел на рынок в 2017-м. Спустя три года его место занимает обновленная версия модели

Экстерьер автомобиля подтянули к последней итерации стиля Genesis — полностью изменили оформление передней и задней частей кузова. Спереди машина получила решетку радиатора в форме геральдического щита и разделенные надвое по горизонтали фары. Такое решение носа перекликается с кроссовером GV80 и обновленным представительским G80.

Genesis пока не публикует характеристик своего младшего седана. Наиболее ожидаемой новинкой станет 2,5-литровый бензиновый турбомотор. На G80 он выдает 304 л.с. и 422 Нм. Но не обойдется и без потерь: на автомобиль перестанут устанавливать механическую трансмиссию. В Южной Корее продажи обновленного Genesis G70 начнутся уже в октябре. До других рынков седан доберется в 2021 году.