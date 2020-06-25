Седан Genesis G70 переживет кардинальное обновление

В ближайшее время автомобиль сменит стиль: в Южной Корее была замечена рестайлинговая версия, и она получила серьезные отличия относительно машины текущего образца

Как и у родственных моделей, фары и фонари разделят на два «этажа». Передняя решетка получит конфигурацию в виде геральдического щита с заостренным низом. Также изменится задний бампер — станет более развитым аэродинамический диффузор. Масштаб метаморфоз связан с тем, что недавно Genesis сменил фирменный стиль. В 2020 году сначала вышел кроссовер GV80, а затем и седан G80. У них тоже решетки-«щиты».

А вот технических изменений будет не столь много. По данным The Korean Car Blog, Genesis G70 сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л.с. и 2,2-литровый дизель, развивающий 202 л.с. В топовых комплектациях Sport будет 3,3-литровый турбомотор V6 (370 л.с.). Соответственно, свежие бензиновые ДВС серии Smartstream объемом 2,5 и 3,5 литра пока останутся привилегией Genesis G80.