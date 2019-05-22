Сказать «я – крутой» может любой, а вот подтвердить это на деле по силам не каждому. Именно с такой точки зрения мы попытались оценить «младшую» модель пока еще молодой корейской марки

Динамичные пропорции, покатая крыша, «забрало» решетки радиатора и мощные тормозные суппорты – среднеразмерный спортседан Genesis не просто цепляет взгляд, он эпатирует. И не беда, что во внешности «корейца» присутствуют цитаты из «одноклассников» от Jaguar, BMW и Infiniti. Шеф-дизайнер Hyundai Motor Group Люк Донкервольке, поработавший в прошлом на Lamborghini и Bentley, собрал симпатичную мозаику, покрыв ее премиальным лаком. Кстати, именитый бельгиец не единственный «варяг» в команде разработчиков. Цвета и фактуру салона подбирала Божена Лалова – в прошлом интерьерщица Mercedes-Benz, а подвеску настраивал бывший специалист BMW Альберт Бирманн.

Корейская страсть

Хотя отсылки к итальянским и английским моделям очевидны, хищные обводы бамперов и крупная радиаторная решетка не дадут усомниться: перед нами автомобиль из Азии. Несмотря на то что кузов в рамках адаптации для России приподняли на 20 мм (до 150 мм), длиннотелый «кореец» все равно выглядит приземистым, а посадка организована по умолчанию низко. Из-за этого, как и во многих других спорткарах, в G70 не слишком удобно усаживаться высоким людям, да и у бордюров при парковке нужно быть внимательным.

Интерьер решен в актуальном сейчас духе минимализма, а сквозь приметы шика (перфорированная кожа, алюминиевые вставки, прошивка передней панели) пробивается спортивная атрибутика (металлизированные педали, консоль, повернутая к водителю, мощные валики боковой поддержки передних кресел). Над панелью возвышается 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Эффектно, но не ультрасовременно – у многих конкурентов и диагональ больше, и графика четче. «Приборка» аналоговая, такое решение идет вразрез с трендом на виртуальные щитки, зато циферблаты хорошо читаются. На дисплей борткомпьютера можно вывести разные данные, они же дублируются на проекционном дисплее, который очень удобен, но нет-нет да и отбросит блик на ветровое стекло. Аудиосистема люксового класса Lexicon выдает щедрый на полутона звук через 16 динамиков аудиосистемы.

Сиденья переднего ряда в меру мягкие и обеспечивают отличную поддержку. Водительское кресло регулируется по восьми направлениям, а в тестовом автомобиле даже имелись активные валики боковой поддержки. Они зафиксируют тело сильнее, если тумблер на центральном тоннеле перевести в положение Sport.

Хотя, если задаться целью, в G70 можно обнаружить замаскированные следы экономии. К примеру, подрулевые рычажки такие же, как в моделях Hyundai, отдельной климатической зоны для задних пассажиров не предусмотрено – только дефлекторы вентиляции, а переднее пассажирское кресло и крышка багажника лишены электропривода. С другой стороны, руль имеет электрорегулировки и подогрев. Кресло водителя обладает памятью на две позиции, услужливо подвигается вместе с баранкой с нажатием кнопки запуска мотора. Вам наверняка понравятся также теплозащитное остекление, индукционная зарядка смартфонов и система кругового обзора, ракурсы которой можно менять нажатием кнопки. Словом, если седан оснащен и не под завязку, то весьма достойно.

Памятуя о солидной колесной базе (2835 м), ожидаешь получить царский простор на «галерке». Не тут-то было! На втором ряду явный дефицит места для ступней, а среднего пассажира поддавливает еще и высокий трансмиссионный тоннель. Тем не менее двое взрослых среднего роста разместятся тут достаточно комфортно – некоторый запас перед коленями и над головой имеется. Еще хорошо, что спинки и подушки дивана здесь обогреваемы, но плохо, что «лыжного» лючка не предусмотрено: хочешь перевозить длинномеры – складывай сиденья. Багажник G70 хоть и не рекордных размеров (330 л), все же примет пару больших чемоданов. Над фальшполом можно закрепить штатную багажную сетку, а в подполе расположились «докатка» и набор инструментов.

Спортивный интерес

В движении первые позитивные впечатления получаю от настроек руля – по-«граждански» легкого, но при этом по-спортивному острого и точного. Неудивительно, что на таком седане хочется маневрировать, заходить на вираж быстрее, чем привык. К активной езде провоцируют и характеристики подвески, которая у тестового автомобиля дополнена адаптивными амортизаторами. Потасовав режимы Eco, Smart, Comfort, Sport и Custom, останавливаюсь на «комфортных» настройках – так шасси деликатнее отрабатывает неровности и не нужно особенно церемониться с преодолением ям и «лежачих полицейских». В Sport на виражах и без того малозаметные крены практически сходят на нет, но явно жестче подвеска не становится.

Зато при выборе «спортивного» режима обретаешь максимум удовольствия от управления тягой. Реакция и без того отзывчивого 2-литрового 247-сильного бензинового двигателя на подачу «газа» обостряется, а звуковой аккомпанемент становится вдвойне приятным – «турбочетверка» уже не порыкивает, как в «комфорте», а рычит во всю глотку. Правда, фотограф, делавший съемку, утверждает, что снаружи этих «рррр» и «жжж» не особо слышно. Как видно, силовой агрегат заявляет о себе по большей части через динамики акустической системы.

И даже в режиме Eco «кореец» ведет себя вполне спортивно. Порезче нажал на акселератор, коробка оперативно переключилась на пару-тройку передач «вниз» – и машина уверенно ушла вперед. Впрочем, «экономичный» режим здесь для того, чтобы жечь меньше топлива, в качестве которого, кстати, допускается бензин Аи-92. Лично у меня при размеренной езде по городу седан требовал порядка 12 л/100 км, но стоило поехать активнее – и аппетит G70 вырос на пару-тройку литров.

Однако топовому агрегату есть альтернатива: компания предлагает и 200-сильную версию того же 2-литрового мотора, причем оба двигателя сочетаются исключительно с 8-диапазонным «автоматом». Даже малейших претензий к последнему предъявить не могу – работает плавно и своевременно. На сложном рельефе и зимой можно переключаться вручную, задействуя подрулевые «лепестки». За замедление же отвечают производительные тормозные механизмы Brembo – бонус комплектации Sport.

Наконец, следует сказать, что на российском рынке Genesis G70 продается только с полным приводом. При этом в спокойном темпе езды по сухому асфальту седан демонстрирует заднеприводные повадки – на передние колеса передается лишь 10% тяги. А вот при резких стартах и в сложных дорожных ситуациях электромеханическая муфта перебросит вперед уже до 50% момента (отсюда столь уверенные старты и курсовая устойчивость на виражах). На скоростной прямой автомобиль тоже держится уверенно, разве что в «комфортном» режиме на волнах асфальта становится заметна вертикальная раскачка. Отдельно похвалю G70 за шумоизоляцию – ощущение отрешенности от звуков города вы получаете в полной мере.

В заключение нужно сказать, что при сравнительно демократичной для данного сегмента цене (247-сильная машина в комплектации Sport продается за 2 979 000 руб­лей) корейский седан отлично оснащен. По умолчанию предлагаются семь подушек безопасности, ABS, ESC, двухзонный «климат», система контроля рядности, адаптивное шасси, активная светодиодная оптика, круиз-контроль, 19-дюймовые легкосплавные диски и многие другие атрибуты высококлассного автомобиля. Пожалуй, следует признать, что в плане эстетики, комфорта и управляемости на российских трассах Genesis G70 экзамен сдал: седан и выглядит, и ведет себя как добротный премиальный автомобиль без каких-либо скидок на происхождение.

Технические характеристики Genesis G70 2.0 T AT AWD Sport Габариты, мм 4685х1850х1400 Колесная база, мм 2835 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 330 Снаряженная масса, кг 1732 Диаметр разворота, м 11 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 247/6200 Макс. момент, Нм/об/мин 353/1400–4000 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 240 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,5 Расход топлива (средний), л/100 км 9,6 Объем бака, л 60