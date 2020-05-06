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6 май 2020

Новый Genesis G90 вооружится лазерами

Новый Genesis G90 вооружится лазерами
Автор фото: фирма-производитель

Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером. Использование трех типов сенсоров, в том числе камеры и радара, позволит внедрить систему автономного движения третьего уровня

Сайт TheKoreanCarBlog пишет, что новый Genesis G90 оборудуют передней камерой, радаром и двумя активными дальномерами (лидарами). Поставщиками оборудования выступят фирмы Mando и Velodyme. Все три системы будут объединены в единый комплекс под управлением программно-вычислительной платформы, разработанной Hyundai Motor. Такое решение позволит реализовать Level 3-автопилот, то есть в некоторых случаях водитель сможет убрать руки с руля и вообще не смотреть на дорогу.

Интересно, что о внедрении автономных систем движения третьего уровня, помимо Genesis, уже объявили Mercedes-Benz и BMW. По предварительной информации, системы появится на следующем S-Class и электрическом кроссовере iNext.

При написании новости использовалась информация:
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