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5 июн 2019

Представлен обновленный седан Genesis G90

Представлен обновленный седан Genesis G90
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный бренд компании Hyundai— Genesis— привез в Россию обновленный G90. Приобрести флагманский седан можно в четырех комплектациях. Цены на новинку начинаются от 4 690 000 руб

Что касается отличий от предшественника, то  новинка выделяется увеличенной радиаторной решеткой иной формы, новым воздухозаборникам, модернизированными фарами головного света с четырьмя блоками и специальной полосой, которая тянется до крыльев.

Говоря о технической составляющей, стоит отметить, что рестайлинговый Genesis G90 на российском рынке будет предлагаться с 3,8-литровой атмосферной «шестеркой». Мощность агрегата составляет 309 лошадиных сил. Также большой седан можно купить с 370-сильным 3,3-литровым твин-турбоагрегатом V6. Топовые версии машины оснащаются пятилитровым восьмицилиндровым безнаддувным мотором, выдающим 413 сил. Все двигатели работают с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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