Genesis G70 станет универсалом

Закамуфлированный прототип универсала Genesis G70 сфотографировали на дороге в Германии. Пятидверка появится в линейке после рестайлинга

Ранее в этом году представители марки Genesis уже говорили, что расширение семейства G70 возможно. Тестовый прототип полностью закамуфлирован, однако видно, что на автомобиль уже установлены двухъярусные рестайлинговые фары. Когда состоится официальная премьера универсала Genesis G70, пока неизвестно. Так же неизвестно, на каких рынках будет представлена модель.

Уже известно, что новая версия премиального автомобиля предназначена, в первую очередь, для авторынка Европы — там универсалы пользуются хорошим спросом, несмотря на высокие объемы продаж кроссоверов. Конкурировать автомобилю придётся с такими автомобилями, как BMW 3-Series Touring и Audi A4 Avant.