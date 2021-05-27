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27 май 2021

Новый Genesis G80 разбили в краш-тесте

Новый Genesis G80 разбили в краш-тесте
Автор фото: Euro NCAP

Euro NCAP опубликовали результаты новых краш-тестов модели Genesis G80. Заметим, корейский бизнес-седан показал себя с хорошей стороны

Пять звезд – ровно такой результат заработала корейская новинка. Если говорить о подробной статистике, то эксперты высоко оценили защиту взрослых и детей. Также больших баллов удостоились системы помощи водителю. Что касается защиты пешеходов, то здесь автомобиль был оценен на четыре балла из пяти возможных. Интересно, что наибольшую опасность представляют районы фар и стойки машины.

Вместе с седаном разбили и кроссовер GV80. Что характерно, он получил примерно схожие результаты. Вместе с корейцами испытывались на прочность BMW 4-Series и Citroen C4. Баварская новинка также получила в сумме максимально возможные пять звезд. Француз же выступил чуть хуже – всего четыре звезды.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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